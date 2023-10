MLB: Listas las Series Divisionales con 6 mexicanos aún presentes

Listas las Series Divisionales de la MLB y ya solamente quedan seis peloteros mexicanos con posibilidad de coronarse este 2023. Los cuatro enfrentamientos de la primera fase se definieron en par de juegos.

La postseason comenzó con 11 jugadores aztecas, pero con la derrota de los Rays, Blue Jays y Brewers, los mexicanos Isaac Paredes, Randy Arozarena, Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Rowdy Tellez tuvieron que regresar a casa.

Ahora está en las manos de Ramón Urías (Orioles), Victor González (Dodgers), Austin Barnes (Dodgers), Taijuan Walker (Phillies), Alek Thomas (D-backs) y José Urquidy (Astros) llevar el beisbol azteca a la élite de las Grandes Ligas.

De los cuatro enfrentamientos que hay en la Serie Divisional, solamente habrá un cruce de mexicanos, este en el juego entre los D-backs y los Dodgers, con Alek Thomas jugando para Arizona y Victor González Dodgers junto con Austin Barnes representando a Los Ángeles.

José Urquidy busca junto con Houston el primer bicampeonato en la MLB desde que los Yankees lo consiguieron en el 99.

Serie Divisional

Twins vs Astros

Texans vs Orioles

D-backs vs Dodgers

Phillies vs Atlanta

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: