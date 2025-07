Nick Kurtz, de Athletics, se convierte en el primer novato de la MLB en conectar 4 jonrones en un juego

Nick Kurtz ya tenía tres jonrones y cinco hits con sus padres y padrinos presentes mientras comenzaba su último turno al bate con la oportunidad de hacer historia, pero nada de eso era lo más importante para el asombroso toletero novato de los Athletics.

Con un jugador de posición lanzando para los Astros de Houston, Kurtz simplemente no quería avergonzarse.

El jugador de 22 años tuvo un buen desempeño, conectando un lanzamiento de 77 mph, 2-0 del jardinero Cooper Hummel a los asientos del jardín izquierdo el viernes por la noche para su cuarto jonrón de un juego que fue, según cualquier estándar, uno de los mejores de la historia de un jugador de las Grandes Ligas de Béisbol.

"Jugador de posición en el montículo, solo intento mover la pelota hacia adelante", dijo Kurtz. "No quieres ser el que se poncha".

Kurtz no logró un out en toda la noche. Se convirtió en el primer novato en la historia de las Grandes Ligas en conectar cuatro jonrones en un juego e igualó el récord de la MLB de bases totales con 19.

¿El mejor partido de un jugador?

"Es posiblemente el mejor partido que he visto de un solo jugador", dijo el mánager de los Athletics, Mark Kotsay. "Este chico sigue teniendo momentos increíbles".

Kurtz conectó jonrones en la segunda, sexta, octava y novena entrada. También conectó un doble y un sencillo en su noche de 6 de 6 para igualar a Shawn Green, quien conectó cuatro jonrones, seis hits y 19 bases totales para los Dodgers de Los Ángeles el 23 de mayo de 2002 en Milwaukee.

El doble de Kurtz en la cuarta entrada golpeó justo debajo de la línea amarilla sobre el bullpen del visitante, perdiendo por poco lo que habría sido un quinto jonrón.

“Todos se reían”, dijo el campocorto de los A's, Jacob Wilson. “¿Cómo le va? Esto no es normal. Está jugando un deporte diferente al nuestro ahora mismo. No es béisbol, simplemente está jugando tee ball”.

Fue el vigésimo juego de cuatro jonrones en la historia de las Grandes Ligas y el segundo de esta temporada. Eugenio Suárez, de Arizona, lo hizo el 26 de abril contra Atlanta. Kurtz y Green son los únicos jugadores con seis hits en un juego de cuatro jonrones.

Los números de Kurtz

Kurtz terminó con ocho carreras impulsadas y seis carreras anotadas mientras los Atléticos vencieron a los Astros 15-3.

“Esta es la primera vez que mis padrinos vienen, así que probablemente tengan que venir el resto del año”, dijo Kurtz. “Mis padres volaron hoy. Han estado aquí un montón de veces, pero fue genial tener a familiares aquí para esto”.

El toletero de 1,96 metros (6 pies 5 pulgadas) lleva 23 jonrones en 66 juegos esta temporada. Siendo la cuarta selección general del draft amateur del año pasado, procedente de Wake Forest, debutó en las Grandes Ligas el 23 de abril y conectó su primer jonrón el 13 de mayo.

Es el jugador más joven en conectar cuatro jonrones. Pat Seerey, de los Medias Blancas de Chicago, tenía 25 años cuando conectó cuatro jonrones el 18 de julio de 1948.

Kurtz conectó jonrones contra cada uno de los cuatro lanzadores de los Astros: Ryan Gusto, Nick Hernández, Kaleb Ort y Hummel, quienes lanzaron la novena entrada con el juego fuera de control. Su jonrón más largo fue el tercero, un solitario de 414 pies contra Ort en la octava. Su cuarto jonrón aterrizó en las Cajas Crawford del jardín izquierdo del Parque Daikin.

"Es difícil imaginar que este día sea real; todavía parece un sueño", dijo Kurtz en una entrevista televisiva posterior al partido. "Así que es bastante extraordinario. Me quedé sin palabras. No sé qué decir".

Kurtz ha sido el mejor bateador de las mayores en julio, ocupando el primer lugar en promedio de bateo (.425), porcentaje de embase (.494), porcentaje de slugging (1.082), carreras (22), dobles (13), jonrones (11) y carreras impulsadas (27).

Con las pelotas de béisbol de sus dos últimos jonrones dentro de una bolsa de plástico en su casillero, Kurtz firmó las tarjetas de los cuatro comentaristas de los Atléticos y una tarjeta de alineación. Una de las tarjetas y un bate estaban destinados al Salón de la Fama del Béisbol.

