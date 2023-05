Randy Arozarena agradecido con México: "Es increíble el apoyo que me han dado"

A poco más de dos meses de la tremenda demostración de beisbol que ofreció la Selección Mexicana y Randy Arozarena, en el Clásico Mundial, el pelotero cubano, pero nacionalizado tricolor, se siente agradecido por el apoyo que ha recibido por parte de la fanaticada, ya que a donde va se siente querido.

“Es increíble el apoyo que me han dado todos los mexicanos, cada vez que salgo a un campo, siempre me sacan la bandera, todos los mexicanos me apoyan, me gritan y me dan felicidad. Quiero sentir ese gran apoyo cuando yo regrese a México, pero a la distancia se siente bien lindo que te reconozcan y te apoyen. En el Clásico vivimos momentos muy lindos donde todo mundo apoyó y la verdad es increíble lo que siente”, reconoció el jugador.

Sus increíbles atrapadas en las praderas, su festejo cruzando los brazos, aparecer con botas a calentar o salir con una máscara de luchador al dugout, son escenas que la gente sigue recordando o imitando. En redes sociales no dejan de circular videos de peloteros profesionales y niños, recreando las celebraciones de Arozarena. Nada de lo que hizo en el Clásico Mundial fue por llamar la atención o querer robar cámara, lo hizo por dar felicidad a los fanáticos, aseguró.

“Mis padres siempre me enseñaron desde chiquito a respetar a las personas y siempre estar con los pies en la tierra, creo que eso es lo que me caracteriza de ser una gran persona, una persona humilde y poder ser yo. Lo que yo hago, lo hago de corazón. Cuando yo lo hago con el corazón, lo hago natural y por eso creo que es el éxito que tengo”, explicó.

“Yo vivo la vida, la disfruto cada momento, lindo, bueno o malo, yo lo disfruto. No me pongo presión, yo me divierto con todo, me hace sentir feliz conmigo mismo, por lo que he logrado y que también he podido ayudar a muchas personas”, agregó.

Randy reveló que toda la selección pactó que al final de la temporada de Grandes Ligas se reunirán para agradecer el soporte que recibieron de los mexicanos que no pudieron hacer el viaje a las sedes del evento.

