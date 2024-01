Serie del Caribe 2024: Calendario, fechas, equipos y lo que debes saber de la edición 66

La cuenta regresiva para el arranque de la edición número 66 de la Serie del Caribe se encuentra en marcha pues ya faltan sólo 3 días para el arranque del torneo, el cual regresa a una sede neutral: Estados Unidos.

A partir del 1 al 9 de febrero de 2024 el loanDepot Park, estadio de los Miami Marlins de la MLB, será la casa del torneo latinoamericano más importante del beisbol. Este será la tercera ocasión que se disputa en Estados Unidos, pues también se llevó a cabo en 1990 y 1991.

En el torneo participarán siete equipos, cada uno representando a un país del Caribe. Curazao, Nicaragua, México Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela mandarán a los campeones de sus respectivas ligas quienes buscarán ganar el título.

Cabe destacar que, los campeones defensores, Tigres del Licey de República Dominicana, no estarán presentes en el torneo.

El equipo mexicano (Naranjeros de Hermosillo) estará buscando romper la racha de siete años sin un campeonato azteca. La última vez que un conjunto mexicano alzó el título de Serie del caribe fue en el 2016 cuando los Venados de Mazatlán se impusieron ante los Tigres de Aragua.

Los @ClubNaranjeros se coronan como los máximos campeones de la @Liga_Arco, y obtienen su título 17 en la liga y representarán a México en la Serie del Caribe #Miami2024 ¡Bienvenidos a la #FiestaDelCaribe!#SerieDelCaribe pic.twitter.com/ljGUYVVj8Q — Serie del Caribe (@beisboldecaribe) January 25, 2024

Equipos Participantes:

Curazao: Royal Scorpions

Nicaragua: Gigantes de Rivas

México: Naranjeros de Hermosillo

Panamá: Federales de Chiriquí

Puerto Rico: Criollos de Caguas

República Dominicana: Tigres de Licey

Venezuela: Tiburones de La Guaira

Calendario Serie del Caribe 2024

Jueves 1 de febrero:

Nicaragua vs. Puerto Rico

Curazao vs. México

Venezuela vs. República Dominicana

Viernes 2 de febrero:

Panamá vs. Curazao

República Dominicana vs. Nicaragua

Puerto Rico vs. México

Sábado 3 de febrero:

Venezuela vs. Curazao

México vs. Panamá

República Dominicana vs. Puerto Rico

Domingo 4 de febrero:

Panamá vs. Nicaragua

Puerto Rico vs. Venezuela

México vs. República Dominicana

Lunes 5 de febrero:

Nicaragua vs. Curazao

Venezuela vs. México

Puerto Rico vs. Panamá

Martes 6 de febrero:

México vs. Nicaragua

Curazao vs. República Dominicana

Panamá vs. Venezuela

Miércoles 7 de febrero:

Curazao vs. Puerto Rico

República Dominicana vs. Panamá

Nicaragua vs. Venezuela

Jueves 8 de febrero:

Semifinal B: Tercer lugar vs. Segundo lugar

Semifinal A: Cuarto lugar vs. Primer lugar

Viernes 9 de febrero:

Por el Tercer lugar: Perdedor de la Semifinal A vs. perdedor de la Semifinal B

Final: Ganador de la Semifinal A vs. ganador de la Semifinal B

