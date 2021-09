Serie del Rey: Pepón Juárez y Negrín sugirieron cómo festejar en caso de que Yucatán se corone

Con tan solo unos minutos de arribar en la capital del estado de Yucatán, la abrumadora humedad se sienten de impacto, al igual que la esperanza de toda una ciudad por ver a su equipo campeón. En las calles la gente habla del campeonato de sus Leones que están a unas horas de conseguir una barrida histórica en la Serie del Rey.

Luis “Pepón” Juárez y Yoanner Negrín son conscientes de las normativas en la entidad, la cual prohíbe que la gente esté en las calles después de las 11:30 de la noche. Si el Juego 4 de la Serie del Rey termina en victoria para los melenudos, los jugadores ya tienen listo un plan de emergencia para la fiesta con su afición, una muy sensata, otra muy drástica.

“¡Pues ya, todos nos vamos al bote!!”, dijo entre risas el bateador designado de los campeones de la Zona Sur. “Son momentos que no se repiten, que no se viven muy seguido. Después de esta situación (pandemia), el hecho de poder traer una alegría a gran afición es lo menos que podemos hacer. El resultado no lo controlamos, pero las ganas con las que lo hacemos sí”, dijo el Pepón en entrevista con RÉCORD.

El abridor felino optó por una opción más viable para la celebración del posible campeonato de su equipo. El estadio Kukulcán está a horas de una fiesta que se antoja enorme para todo Mérida.

“Ellos (la afición) están muy positivos igual que nosotros, esperemos con Diosito adelante que sea así (el campeonato). Aunque haya un toque de queda, que se queden a disfrutar aquí en el estadio a disfrutar y ya para mañana se van para su casa”, dijo el lanzador con mucha alegría y entusiasmo ante la posibilidad de un nuevo título para los Leones de Yucatán.

