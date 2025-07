Toro Valenzuela quedó inmortalizado en el Dodger Stadium

A poco menos de cumplirse un año del fallecimiento de la leyenda mexicana del béisbol, Fernando Valenzuela, el equipo donde brilló en su carrera, los Dodgers, realizaron un homenaje en el Dodgers Stadium a la memoria de Valenzuela.

Valenzuela con los Dodgers en los 80's I MEXSPORT

Con la familia de Valenuela presentes y a unas horas de iniciar el juego de los Dodgers contra los Milwaukee Brewersa, el equipo de los Ángeles reveló su nuevo mural en casa, este en honor a su histórico lanzador, el Toro.

En el mural se puede apreciar al jugador en su mejor etapa con el equipo de los Ángeles, recordando su histórica Serie Mundial de 1981, donde Valenzuela fue pilar para derrotar a los NY Yankees.

Presentación del muro de Fernando Valenzuela I X:@Dodgers

A la ceremonia no solo acudió su familia, también estuvieron presentes viejos compañeros y amigos del Toro, como Orel Hershiser, Dusty Baker, Ron Cey, Steve Garvey, entre otros, así como Jaime Jarrín, exnarrador de los juegos de los Dodgers.

Valenzuela quedará inmortalizado en la pared de la terraza del jardín izquierdo. Además del homenaje en el recinto, la viuda de Fernando, Linda Burgos y su hijo Fernando Valenzuela Jr, recibieron una playera de los Dodgers con su icónico número 34 en letras de oro.

