Video: A bateador de Astros no se le declaró out después del tercer strike

Yordan Álvarez, toletero de los Houston Astros, no necesita ayuda en la caja de bateo. De cualquier modo, el pelotero cubano la recibió durante el encuentro que Houston ganó 6-1 a los Boston Red Sox. En un turno, no se le declaró out después del tercer strike.

Álvarez abrió el tercer inning por Houston recibiendo una bola de Rich Hill. Luego, el umpire del plato Jim Wolf cantó el primer strike y Álvarez conecto un batazo de foul. Se colocó así en dos strikes. Wolf cantó el tercero, pero no marcó el out.

Nadie pareció reparar en el error. Álvarez siguió en la caja de bateo y Hill acudió de nuevo al montículo. Al siguiente lanzamiento, Álvarez fue retirado mediante un roletazo.

En todos lados hay problemas con los encargados de llevar los partidos, arbitros, umpires y demás… Le marcaron 4 strikes a Yordan Alvarez pic.twitter.com/f2wUIgAYdB — Gallito(Apuestas) (@GallitoVip) August 3, 2022

El manager de los Astros, Dusty Baker, aseguró que no se dio cuenta de lo ocurrido, sino que alguien se lo comentó después del encuentro.

“Todos se lo perdieron”, dijo Baker.

No fue posible preguntarle sobre la jugada a Alex Cora, el manager boricua de los Medias Rojas.

