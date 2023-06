Yankees vs Dodgers: Inicia un nuevo capítulo de la rivalidad de MLB

Esta noche se espera un gran choque en Los Angeles. Una de las rivalidades más añejas del béisbol como la que es la de los Dodgers y los Yankees, que estarán iniciando hoy apenas su sexta serie en temporada regular de la historia.

Si bien, son los equipos que más veces se han enfrentado en la Serie Mundial (11), estas dos franquicias no suelen verse las caras todos los años. Los Angeles Dodgers de la Liga Nacional y New York Yankees de la Liga Americana, no se habían encontrado nunca en la temporada regular hasta el 2004, cuando los angelinos se llevaron la victoria 2-1. Desde entonces se volvieron a ver la cara en 2010 (Ganaron los Yankees 2-1), 2013 (Empataron 2-2), 2006 (Ganaron los Dodgers 2-1) y 2019 (Ganaron los Yankees 2-1), terminando empatados a 8 juegos cada uno.

Esta temporada, las dos franquicias llegan con un récord similar, pero con situaciones diferentes en sus divisiones. Los ‘Bombarderos del Bronx’ acumulan 34 victorias por 24 derrotas que lo ubican en el tercer peldaño del Este en la Liga Americana por debajo de los Tampa Bay Rays (40-18) y los Baltimore Orioles (35-21); mientras que los Dodgers con 34 victorias y 23 derrotas se encuentran en la cima del Oeste en la Liga Nacional.

Los “Pinstripes” necesitan sacar victorias del Dodgers Stadium, y no solamente por la rivalidad que existe con los angelinos, si no, porque podrían acortar la ventaja con los Tampa Bay Rays, además, los Yankees llegan con line up completo luego de recuperar a jugadores clave como lo son el outfielder Giancarlo Stanton, al infielder Josh Donaldson y al pitcher Tommy Kahnle.

Los dos pitchers elegidos para salir a la lomita son: el serpentinero zurdo de los Dodgers, Clayton Kershaw, quien esta temporada ha tenido 11 salidas en las que ha ganado 6 juegos y ha perdido 4, teniendo 3.32 de ERA; por los Yankees el elegido es el dominicano Luis Severino quien apenas lleva dos juegos en los que se fue sin decisión, luego de perderse todo el inicio de la temporada por una distensión lateral derecha.

