'Alacrán' Berchelt buscará vencer por nocaut a Óscar Valdez

El campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Miguel Berchelt, buscará el nocaut en la batalla de mexicanos ante Óscar Valdez para demostrar su poderío y por qué es el rey de las 130 libras del organismo verde y oro.

"Me siento muy feliz y muy motivado, la verdad que hicimos una gran preparación en Los Mochis y en Hermosillo, Sonora. Estamos a días de esta gran pelea entre Óscar Valdez y Miguel 'Alacrán' Berchelt, la pela 154 por título del mundo (entre mexicanos). Ya saben lo que pasa cuando hay dos mexicanos arriba del ring, el show está más que garantizado, esperamos que sea una gran pelea y que sea un nocaut de este lado.

"Sabemos que Óscar vienen muy bien preparado, que es un gran peleador pero voy a demostrar por qué llevo cuatro años como campeón, por qué llevo seis defensas exitosas", declaró el 'Alacrán' Berchelt a través de un video emitido durante la conferencia virtual "Martes de Café" del CMB.

Miguel y Óscar protagonizarán la batalla número 14 entre mexicanos por un cetro del orbe en las 130 libras este sábado a puerta cerrada en la 'Burbuja' del MGM de Las Vegas, Nevada.

En enero de 2017, Miguel se consagró monarca del orbe tras derrotar en el undécimo asalto a Francisco "Bandido" Vargas. En julio de ese mismo año hizo su primera densa exitosa al noquear al japonés Takashi Miura en California. Posteriormente defendió con éxito su cinturón ante Maxwell Awuku, Jonathan Victor Barros, Miguel Román, 'Bandido' Vargas y Jason Sosa.

Entre sus objetivos, Berchelt quiere romper el récord de Julio César Chávez, de nueve defensas del título Superpluma, buscar el cetro en las 135 libras y consagrarse como uno de los más grandes boxeadores de México.

'TENGO UN CONCIERTO DE EMOCIONES'

Previo a la pelea más importante en su trayectoria, el campeón Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Miguel Berchelt (38-1-0, 34 KO's) vive emociones encontradas.

"Ahorita tengo el compromiso más grande de mi carrera, que es contra Óscar Valdez. La verdad es que tengo un concierto de emociones, me siento feliz, luego me siento triste porque no tengo a mi mamá y a las personas que quiero por la pandemia, me siento triste porque no van a haber aficionados, va a ser en la 'burbuja' de Top Rank y luego regresa la alegría y siento que he trabajado para esto.

"Estoy ansioso, he disfrutado mucho desde que llegué al MGM, el protagonizar una pelea en Las Vegas me pone muy contento, estoy sumamente ansioso de dar las 130 libras, de que ya sea viernes, quiero comer, quiero rehidratarme y quiero dar un gran espectáculo porque vengo con toda la actitud y las ganas de llevarme este cinturón", aseguró el 'Alacrán' Berchelt en conferencia de prensa virtual.

Miguel y Óscar Valdez (28-0, 22 KO's) protagonizarán este sábado a puerta cerrada en la 'Burbuja' del MGM de Las Vegas, Nevada, la contienda de título mundial número 154 entre mexicanos.

"Significa mucho, me pone muy feliz, muy contento. Recuerdo aquel Miguel Berchelt de 18 años que se fue de su casa, no sabía si iba a ser campeón del mundo, después me noquean y no sabía si iba a poderme levantar de esa derrota. Me convertí en campeón del mundo, ya llevo seis defensas, significa mucho para mí.

"Sé lo que me ha costado llegar hasta donde estoy, sé todo lo que he pasado y cada una de las adversidades que me ha puesto la vida me han servido y me han hecho el hombre que soy. Este sábado tengo una prueba más para que mi legado se siga engrandeciendo. Estoy listo y preparado. Hay un dicho que dice 'el caballo se alista para el día de la batalla pero Dios da la victoria. Sé que me va a ir bien, sé que soy un peleador inteligente, sé que tengo buen poder de puños y la victoria se la llevará el mejor", expuso el púgil de 29 años, quien hará la séptima defensa de su corona.