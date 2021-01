Alacrán Berchelt sobre la pelea con Óscar Valdez: 'Es la pelea más importante de mi carrera'

El campeón mundial Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Miguel Ángel Berchelt (38-1-0, 34 KO's) disputará ante Óscar Valdez (28-0, 22 KO's) la batalla más importante de su trayectoria deportiva.

"Alacrán" Berchelt hará su séptima defensa de su corona el 20 de febrero en Las Vegas, Nevada, ante Valdez, quien busca conquistar su segundo fajín tras dejar vacante el cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que defendió con éxito en seis ocasiones.

"Sin duda soy un peleador explosivo que puedo cambiar y virar la tortilla de un solo golpe y creo que también Óscar pero en las dos peleas que ha hecho en 130 no se ha visto muy bien, ha tocado la lona; entonces vamos a ver qué puede hacer ante el campeón del mundo. Me estoy preparando muy fuerte.

"Es la pelea más importante hasta ahorita en mi carrera y vamos a ir con todo para enfrentarlo y sin duda creo que el juego de estrategias va a estar al tú por tú porque sé que Eddy Reynoso tiene una gran estrategia para Óscar, pero sin duda Alfredo Caballero no se queda atrás, es un gran conocedor de boxeo, lo ha demostrado con (Juan Francisco) Gallo (Estrada), lo ha demostrado conmigo. Sin duda va a ser un juego de ajedrez muy, muy difícil", declaró Berchelt a pregunta expresa de RÉCORD durante la conferencia virtual del CMB.

El "Alacrán" tiene el objetivo de romper el récord del legendario Julio César Chávez de nueve defensas de su título mundial Superpluma y consagrarse como uno de los más grandes boxeadores de México. Posteriormente buscará el cetro en las 135 libras.

"Ahorita en mi mente solo está el 20 de febrero, en salir exitoso, en ganarle a Eddy Reynoso, en ganarle a Óscar Valdez y luego veremos qué viene para mí. Me voy a sentar con mi promotor Fernando Beltrán y Mario Abraham para ver qué sigue, hay grandes prospectos en la división de las 130 (libras) donde se puede hacer buen dinero, buenas bolsas, grandes peleas, está Shakur Stevenson, está (Joseph) JoJo Díaz, Jamel Herring, un venezolano (Roger Gutiérrez) que acaba de ganar (campeón Superpluma AMB) y me gustaría también unificar, pero en dado caso de que no se pueda unificar optaría por irme a 135 que es una división donde hay grandes nombres, donde hay grandes peleas, está Ryan García, Devin Haney, Gervonta Davis, (Vasyl) Lomachenko, Teófimo López.

"Entonces el nombre de Miguel Berchelt, sumaría un nombre de calidad, haría peleas muy importantes, peleas muy grandes, explosivas y ahí es donde quiero dirigirme porque quiero convertirme también en campeón de peso Ligero", mencionó el púgil de 29 años de edad.

El ganador de la pelea, aseguró, será el público pues se vivirá un choque de trenes en la burbuja del MGM.

"Creo que su velocidad, es un poco más rápido que yo, es explosivo con la mano izquierda, tiene un gancho de izquierda con el que ha derribado bien a sus rivales, igual un gancho al hígado. Creo que es de lo que más me tengo que cuidar de Óscar Valdez, pero vamos a hacer los ajustes con Alfredo Caballero para tratar de nulificar esa velocidad.

"Tengo que ir golpeando muy fuerte los planos bajos, manejar el upper, hay que recordar que Óscar es sentido de la quijada y creo que por ahí hay que poner el dedito en la llaga y vamos a aprovechar esa lesión", aseguró Berchelt, quien reconoció que le hubiera gustado tener más tiempo para preparar la pelea después de librar el Covid-19.