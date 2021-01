Alacrán Berchelt sobre su pelea vs Óscar Valdez: 'Va a ser una guerra mexicana'

La primera guerra entre mexicanos de 2021 la protagonizarán Miguel Ángel Berchelt (38-1-0, 34 KO's) y Óscar Valdez (28-0, 22 KO's) el 20 de febrero en Las Vegas, Nevada.

"Alacrán" Berchelt hará su séptima defensa de su corona Superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Valdez, quien busca conquistar su segundo fajín tras dejar vacante el cetro Pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que defendió con éxito en seis ocasiones.

"Es una pelea que todo mundo del boxeo y todo México quiere ver, va a ser una guerra mexicana. Me estoy preparando con todo para ganar por nocaut y no dejar ninguna duda de que soy el mejor Superpluma del mundo", declaró el "Alacrán", quien tiene el objetivo de romper el récord del legendario Julio César Chávez de nueve defensas de su título mundial en las 130 libras y consagrarse como uno de los más grandes boxeadores de México.

Este combate, que se iba a celebrar en diciembre pasado y se reprogramó debido a que el monarca mundial dio positivo en Covid-19, ha generado tanta expectativa por lo que se espera que contienda para la "Pelea del Año" del 2021 que apenas arrancó.

Además es comparada con legendarias batallas entre mexicanos como la de Lupe Pintor y Carlos Zárate (1979), Zárate ante Alfonso Zamora (1977), Rubén "Púas" Olivares ante Jesús Castillo (1970), Israel Vázquez ante Rafael Márquez (2010) y las batallas de Marco Antonio Barrera ante Juan Manuel Márquez (2007) y Erik "Terrible" Morales (2000, 2002 y 2004).

"La verdad me siento muy fuerte, siento que estoy perfecto aquí. Creo que soy una persona muy dedicada a lo que hago, quiero ser campeón en esta nueva división y la verdad que no me gusta mucho hablar de lo que puedo hacer.

"Me gusta demostrarlo y siempre he dejado que mis puños hablen por sí mismos. Estoy trabajando para conquistar el título Mundial del CMB", aseguró Valdez en entrevista con RÉCORD en julio pasado, quien es dirigido por el entrenador Eddy Reynoso.