Anabel Ortiz: 'Me inicié en el boxeo porque vivía mucha violencia intrafamiliar'

El boxeo no solo le ayudó a Anabel Ortiz a canalizar el coraje que sentía por la violencia intrafamiliar que vivía, sino que le abrió las puertas a un mundo nuevo donde encontró su pasión y desde hace ocho años se mantiene como campeona mundial Paja de la AMB.

“Me inicié en el boxeo porque vivía mucha violencia intrafamiliar. Mi papá golpeaba mucho a mi mamá, recuerdo que le pegaba con la mano y la sangraba mucho, era muy pequeña, gritaba y me salía corriendo y a la primera niña o niño que veía, le pegaba, o en ocasiones yo sola me golpeaba.

“Un día andando en bicicleta vi un entrenamiento de boxeo y me metí con la intención de aprender para defender un día a mi mamá de mi papá. Esa era mi meta y en realidad no fue así y por eso amo el boxeo, porque me dio otra cara y me permitió amar a mi papá y confrontar todo esto”, platicó Ortiz (31-3, 4 KO’s) en entrevista con RÉCORD.

La peleadora mexicana hará la decimotercera defensa de su corona ante la invicta mexico-estadounidense Seniesa Estada (19-0, 8 KO’s) en la batalla co-estelar de la función de Golden Boy Promotions que protagonizará Vergil Ortiz y Maurice Hooker en la Dickies Arena de Texas, que será su debut en el país de las barras y las estrellas.

“Es un logro más para mí el cumplir el sueño americano, es un gran gusto poder estar allá. Va a ser una pelea complicada por los estilos, espero que se preste al intercambio y que demos una buena batalla. Su fortaleza es que está en su casa y a lo mejor un poco su movimiento, pero creo que son muchas sus debilidades porque no ha peleado con una boxeadora como yo, con experiencia y, sobre todo, en esta división”, mencionó la “Avispa” Ortiz, quien en 2013 se coronó monarca mundial y desde entonces ha defendido estoicamente su reinado.

A sus 34 años de edad, Anabel sueña con unificar su título y consagrarse campeona del orbe en distintas divisiones.

“Mi carrera ha sido muy buena, sin tener el apoyo de una empresa al 100 por ciento me he mantenido estos años como campeona, sin elegir a ninguna rival. Quiero unificar, subir de división, ganar otro título, creo que eso me daría un poquito más de reconocimiento en mi país”, declaró.