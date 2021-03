JC Chávez sobre homenaje a Macho Camacho: 'Será mi última exhibición, por eso metí a mis hijos'

La leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez (107-6-2, 85 KO's) se despedirá ahora sí del cuadrilátero con su última pelea de exhibición el 19 de junio en el Estadio Jalisco ante Héctor 'Machito' Camacho (59-7-1, 33 KO's).

Esta presentación será emotiva para el "Gran Campeón Mexicano", quien hará realidad uno de sus sueños al compartir cartelera con sus hijos Julio César y Omar.

"Esta va a ser mi última exhibición y por eso quise meter a Julio y Omar para tener ese recuerdo en vida. Que sea mi última exhibición y pelear los tres, mis dos hijos y yo.

"Creo que a pesar de que va a ser una exhibición, que son con careta, a veces los golpes duelen mucho más, por el golpeteo de la careta, y la verdad que eso calienta y se vuelve una pelea formal. A lo mejor me quito la careta y les voy a dar una sorpresa, todo va a depender cómo sienta al 'Machito'", declaró Chávez en conferencia de prensa.

Esta pelea será un homenaje para Héctor 'Macho' Camacho, quien falleció en 2012 y tuvo una gran rivalidad con Chávez. El 12 de septiembre de 1992 se enfrentaron en el Thomas & Mack Center de Las Vegas donde el mexicano salió con los brazos en alto al imponerse por decisión unánime.

"La verdad cuando me propusieron hacer la exhibición con el hijo de 'Macho' Camacho automáticamente dije que no porque está muy joven para mí. Cuando me dijeron que era un homenaje para mi amigo, que en paz descanse, que fue mi rival.

"Cuando pelee con 'Macho' Camacho fue una locura aquí en México. He peleado con cinco puertorriqueños u de todos el más hablador fue 'Macho' Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió con palabras obscenas. Fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio hasta el cielo", recordó Chávez.

Después de dos años de ausencia, Omar Chávez (38-6-1, 25 KO's) regresará al ring para enfrentar a Ramón 'Inocente' Álvarez (28-8-3, 16 KO's) en combate de trilogía luego de que 2017 Chávez se desquitó con nocaut técnico en el segundo asalto de la derrota por decisión unánime en su primera batalla en 2014.

Mientras que Junior, quien dará a conocer a su rival en los próximos días, se dijo contento de la función de la Dinastía Junior. "Me siento muy orgulloso de poder pelear en la misma cartelera que mi papá y mi hermano, estoy muy contento de pelear en el estadio de las Chivas, en Jalisco, donde siempre nos han apoyado mucho. Va a ser una gran función", declaró Julio César Chávez Jr. (52-5-1, 34 KO's).

