Benavidez pide pelear con Saúl Álvarez en septiembre: “Lo que se necesita es que ‘Canelo’ quiera”

David Benavidez aún tiene esperanzas de enfrentarse a Saúl Álvarez en septiembre. El campeón interino está presente en la T-Mobile Arena de Las Vegas para el enfrentamiento entre Canelo y Jaime Munguía, y aprovechó para dar su perspectiva sobre una potencial pelea con el pugilista mexicano.

Con respecto a las demandas de Canelo, Benavidez afirmó haber cumplido con su parte y espera que su contrincante esté dispuesto a aceptar el desafío.

"Yo ya estuve en esa posición por tres años con el mandato. Ahora, él dice que quiere 200 millones para pelear, yo ya hice mi trabajo, él no me quiere dejar pelea, ya no hay más que yo pueda hacer", expresó 'El Monstruo".

Aunque reconoce la dificultad de lograr el enfrentamiento, mantiene la esperanza de que pueda materializarse, incluso sugiriendo la posibilidad de septiembre. Sin embargo, enfatiza en la importancia de concentrarse primero en la pelea presente.

"Yo creo que sí se puede hacer, lo único que se necesita es que Canelo quiera la pelea. Es algo difícil, pero es algo que todo el mundo quiere, a ver qué va a pasar", lanzó Benavidez.

"Creo que si puede pasar en septiembre todavía, pero vamos a ganar esta pelea primero", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÓSCAR DE LA HOYA PROTAGONIZA POLÉMICO VIDEO EN LA ANTESALA DE CANELO VS MUNGUÍA

El camino para convertirse en campeón absoluto ha tenido muchos obstáculos para David, pues lleva tres años como retador mandatorio del Consejo Mundial de Boxeo y Canelo no le da la oportunidad. Y ahora, que decidió subir a los semipesado para enfrentar al ganador entre Dmitry Bivol y Artur Beterbiev, este último se ha lesionado y la reyerta ha sido pospuesta.