Bronco Lara pierde título de peso pluma de la AMB en la báscula ante Leigh Wood

Mauricio 'El Bronco' Lara perdió el título mundial pluma de la Asociación Mundial de Boxeo en la báscula. El pugilista mexicano marcó 129.8 libras este viernes en la ceremonia de pesaje, casi cuatro libras arriba de la división, por lo que solamente Leigh Wood podría conquistar el cetro este sábado en la AO Arena de Manchester, Inglaterra.

El Bronco no pudo con su primer rival, la romana, y es que han salido reportes de que la Junta de Control Británico de Boxeo aplicó un control días previos en el que capitalino ya había fallado, por lo que no le permitieron buscar llegar al peso por motivos de salud.

"El miércoles no debía pesar más del tres por ciento del límite de la división y estaba por arriba de ese peso", señaló el medio de boxeo IZQUIERDAZO.

Leigh Wood marcó 125.9 libras, por lo que este sábado tendrá la oportunidad de recuperar la faja que Lara le arrebató a principios de año, pero en dado caso de que el mexicano obtenga el triunfo, el título de la AMB quedará vacante.

"Se siente duro porque no fue capaz de hacer el peso", señaló Eddie Hearn, promotor británico presidente de Matchroom Sport. "Pero el hecho de que llegaran en 129 te llevaría a sugerir que la junta probablemente tenía razón. No significa que no lo hubiera hecho (dar el peso), pero ¿lo habría hecho de forma segura?, eso es algo importante", apuntó.

