Caleb Plant sobre enfrentar al Canelo: 'Esta será la pelea más grande de mi carrera'

El campeón Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), Caleb Plant, aseguró que demostrará su grandeza cuando enfrente al mejor libra por libra del planeta, Saúl Álvarez (56-1-2, 38 KO's).

El peleador invicto estadounidense aseguró que el 6 de noviembre le quitará a “Canelo” Álvarez los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) para hacer historia como el primer monarca del orbe unificado de la historia en las 168 libras.

“Sé que esta será la pelea más grande de mi carrera hasta ahora, y el objetivo es progresar. Quiero que cada pelea sea más grande que la anterior, esto no es nada inesperado, quiero esta pelea y me siento preparado para ella. El ser indiscutido inmortalizará mi nombre en los libros de historia del boxeo, esa es mi razón para hacer esto, era mi objetivo cuando comencé a boxear”, declaró Plant (21-0, 12 KO's) después de su entrenamiento en Las Vegas, Nevada.

“Sweethands” Plant, de 29 años de edad, aseguró que en algunos aspectos es superior al púgil mexicano y si bien tiene menor experiencia en el ring que “Canelo”, enfatizó que ha demostrado el poder en el ring.

“Me siento muy bien. Siento que cuento con toda la habilidad del mundo y con un gran equipo a mi alrededor, estoy entusiasmado por demostrarle al mundo de lo que soy capaz una vez que suene la campana. Creo que hay algunos aspectos en los que soy superior a ‘Canelo’ dentro del ring, pero la única manera de saberlo es viendo la pelea, lo que diga ahora no va a importar, ya que la gente no me va a creer de todas formas, prefiero demostrárselos.

“Solo tengo 21 peleas como profesional, pero varias de esas peleas han sido en un gran escenario, he estado peleando a un alto nivel desde hace tiempo y cuento con mucha experiencia. Todo eso me vendrá a mano la noche de la pelea”, expuso.

Plant dejó atrás el incidente previo a la conferencia de prensa donde intercambió insultos con el tapatío, quien le abrió el pómulo derecho.

“No creo que necesite estar más motivado de que lo que ya estoy para pelear por el campeonato mundial indiscutido del peso Supermediano. Esta es una pelea que obviamente los dos queremos ganar.

“Quizás los sentimientos de ‘Canelo’ salieron a la superficie durante la conferencia de prensa, y yo reaccioné. Esas cosas pasan, solo me mantengo enfocado y concentrado”, mencionó.

