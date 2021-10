Deontay Wilder: Revelaron las fracturas que sufrió tras perder ante Tyson Fury

Épica batalla brindaron el campeón mundial Pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) e invicto Tyson Fury y el exmonarca Deontay Wilder, quien cayó noqueado al minuto con 10 segundos del round 11 al para poner punto final a la pelea de trilogía.

El estadounidense fue llevado de inmediato al hospital más cercano para valorar la gravedad de sus lesiones. Su entrenador, Malik Scott, dio los detalles:

“Lo llevé a su habitación, después vio a un médico. Todo está bien... se rompió el labio, se rompió la mano, se rompió el dedo, el nudillo, algo así. Pero la vida sigue”, el entrenador una vez Wilder regresó a su hotel en Las Vegas.

“Quiero darle gracias a Dios. Gané una pelea otra vez, la gloria de Dios me dio la victoria, aguanté bastante, (Wilder) es un tipo duro, aguanté muchos golpes", fueron las palabras de Fury tras la pelea.

“Fue una gran pelea esta noche. Siempre he dicho que soy el mejor peleador en este momento del mundo. Peleamos en tres combates y él no me ha dado el crédito, yo si he dicho que es un buen peleador y un gran deportista. Dimos tremendas peleas en 2018, en 2020 y creo que esta ha sido una de las mejores del año”, apuntó el británico.