Caleb Plant: Tras superar grandes batallas abajo del ring, va por la unificación de los Supermedianos

Caleb Plant superó sus más grandes batallas abajo del ring. Cada una de estas forjó al peleador que este sábado buscará, contra todo pronóstico, convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras de la historia.

La vida lo puso a prueba una y mil veces: vivió una infancia llena de carencias, enfrentó las adicciones de su madre, quien en 2019 fue asesinada tiros por la policía, así como el fallecimiento de su hija Alia de 20 meses de edad en 2015. Y, por si fuera poco, en 2016 falleció el cutman de su equipo Todd Harlib a los 48 años de edad. Golpes que no se pueden comparar con los que recibe arriba del cuadrilátero.

El campeón mundial Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) no desistió, se llenó de fortaleza, superó cada una de las adversidades.

“Debo conseguir mi objetivo sea como sea. Así hemos llegado hasta aquí junto a mi equipo. Ya sea en el boxeo o en la vida, llegué hasta aquí sea como sea. Conté con oportunidades para bajar los brazos, pero no lo he hecho", declaró Caleb (21-0, 12 KO’s), de 29 años de edad.

De la mano de su padre, Richie, el estadounidense invicto se inició en el deporte de los puños a los nueve años de edad en un modesto gimnasio en su casa.

El originario de Nashville, Tennessee, debutó en el profesionalismo en mayo de 2014, en su pelea número 18 se convirtió en campeón mundial y este sábado enfrentará el reto más importante de su carrera al pelear con el mejor libra por libra del planeta, Saúl 'Canelo' Álvarez (56-1-2, 38 KO’s), poseedor de los fajines del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB).

Plant sabe que no es el favorito, nunca lo ha sido en la vida. Está listo para este gran desafió. "Me gusta no ser el favorito. Es difícil estar aquí arriba. No estoy nervioso, este es mi destino", enfatizó 'Sweethands' Plant.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ VS CALEB PLANT: GRITO HOMOFÓBICO APARECIÓ DURANTE EL PESAJE