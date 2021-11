Canelo Álvarez y Caleb Plant superaron la báscula sin problemas

Con un careo a distancia, Saúl 'Canelo' Álvarez y Caleb Plant dejaron encendida la batalla para disputar la batalla que definirá al primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras en la historia.

Tras el altercado que tuvieron en la conferencia de Los Angeles, a un mes de la pelea, donde Plant salió con un corte en el pómulo derecho, el mejor libra por libra del mundo y el peleador estadounidense invicto solo intercambiaron insultos tras el pesaje.

"No tengo nada qué decir, llegó su hora, lo va a sentir el sábado. Tengo buena sangre en mi. Me siento bendecido, me motiva estar en esta posición y no lo veo como responsabilidad", declaró 'Canelo' Álvarez (56-1-2, 38 KO’s), quien fue acompañado por el legendario Mike Tyson.

¡Confirmado! @Canelo y @SweetHandsPlant se darán con todo sobre el cuadrilátero Ambos peleadores dieron con el peso y la pelea #CaneloPlant está asegurada. ¡Intenso careo en Las Vegas!@AdrianGarciaMqz @JessiLosadaTV @MottaJaime pic.twitter.com/4dgKAh3np7 — FOX Deportes (@FOXDeportes) November 5, 2021

Sin problema alguno, ambos peleadores libraron la báscula. Plant (21-0, 12 KO’s), campeón mundial Supermediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) marcó 167 libras, mientras que el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB) y la Organización Mundial (OMB), registró el peso reglamentario.

"Me gusta ser el no favorito. Es difícil estar aquí arriba. No estoy nervioso, este es mi destino", enfatizó el peleador de 29 años de edad.

Cuatro horas antes de que Canelo subiera al pesaje, los aficionados abarrotaron la MGM Grand Arena de Las Vegas donde bailaron al ritmo del mariachi.

