Canelo Álvarez acerca de una posible revancha contra Bivol: "No es necesaria, pero sí la quiero"

En el mundo del boxeo, pocas palabras resuenan tanto como 'revancha' , especialmente cuando provienen de una figura como Saúl “Canelo” Álvarez. Al poco tiempo de haber defendido con éxito su título ante William Scull, el boxeador tapatío ha vuelto a tocar un tema que no abandona del todo su mente: su deseo de volver a enfrentar al ruso Dmitry Bivol. Aunque dejó claro que dicha pelea no es imprescindible para su carrera, reconoció que sigue latente en su lista de pendientes.

Durante una entrevista reciente con Claro Sports, Canelo mencionó que esa pelea no es necesaria ni para él ni para nadie, pero que personalmente la quiere. Esta afirmación reaviva el interés por un combate que podría cerrar uno de los capítulos más dolorosos en la carrera del mexicano, quien perdió ante Bivol en 2022 en una contienda por el cetro semipesado de la AMB.

Canelo se enfoca en otras cosas antes que en una revancha | Imago7

Canelo no necesita la revancha, pero el orgullo pesa

Canelo Álvarez es consciente de que su legado está cimentado. Múltiple campeón mundial en distintas categorías, considerado el mejor libra por libra en diversos momentos de su carrera, el tapatío ha enfrentado a los mejores y ha salido victorioso en la gran mayoría de los casos; sin embargo, la derrota contra Bivol ha sido una de las más comentadas y aún genera especulación entre aficionados y analistas.

El propio Canelo mencionó en una entrevista para que la revancha no responde a una necesidad deportiva, sino a un deseo personal: “No es necesaria, pero sí la quiero. Es diferente, porque ya lo viví, ya pasó, pero si se da, adelante”. Con estas palabras, el mexicano no cierra la puerta a una segunda pelea, aunque aclara que no será a toda costa.

Álvarez buscará próximamente incursionar en la moda | Imago7

¿Qué se necesita para que la revancha se concrete?

En cuanto a las posibilidades reales de una revancha, Álvarez dejó entrever que la negociación no es sencilla. Uno de los factores es el peso en el que se celebraría el combate. Canelo subió a las 175 libras para enfrentar a Bivol, una categoría que claramente favorece al ruso. El boxeador mexicano ha dejado ver que le gustaría una revancha en condiciones más equilibradas, incluso proponiendo una pelea en 168 libras, donde Canelo se siente más cómodo y domina como campeón indiscutido.

“Si quiere bajar a 168, adelante, si no, también está bien”, declaró Álvarez, manteniendo la postura firme de no suplicar por la revancha, pero dejando la puerta entreabierta para que el duelo se concrete si las circunstancias lo permiten.

Canelo resultó vencedor de su última pelea en Arabia Saudita | Imago7

