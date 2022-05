Canelo Álvarez: Así fue su espectacular entrada al ring ante Bivol

Llegó la hora pactada y el mexicano Saúl Álvarez salió con un short rojo, un gabán rosa y una playera por debajo con la leyenda “no boxing no life”, que se traduce como “no boxeo, no vida” para enfrentar a Dmitry Bivol en Las Vegas.

Acompañado de la música de Mariachi Nuevo Estilo y de su entrenador Eddy Reynoso, Canelo Álvarez caminó por el túnel desde su vestidor hasta el ring, donde evidentemente fue recibido entre aplausos, gritos y buenos comentarios por parte de la gente en el T-Mobil Arena.

Con la canción The Final Countdown al son del Mariachi, para después subirse a una tarima que se alzó y salió humo con fuegos artificiales, el mexicano concentrado y con la melodía México Lindo y Querido, caminó hasta el ring mientras bailarinas con trajes típicos mexicanos lo acompañaron.

Canelo sigue sorprendiendo Tremenda presentación del mejor libra por libra del mundo EN VIVO https://t.co/RJibTIh460 Canal 5 Canelo Bivol#MegaBox | #CaneloÁlvarez | #DmityBivol pic.twitter.com/HbAs7zvGRV — TUDN MEX (@TUDNMEX) May 8, 2022

Representando a México en su máximo esplendor, Saúl Álvarez busca vencer al ruso Dmitry Bivol, quien no puede portar ningún color de su país por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además, el Himno Nacional de México fue interpretado por el cantante de música regional mexicana Carín León, seguido del himno de Estados Unidos y por el conflicto bélico antes mencionado, Bivol no pudo escuchar el himno de su país.

Cabe recordar que Bivol se enfrentará a Canelo en busca de defender el título de la AMB en la división de 175 libras.

