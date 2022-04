Canelo Álvarez: Bivol aseguró que no se siente inferior pese a no ser el favorito

Dmitry Bivol se declaró listo para el enfrentamiento que sostendrá el próximo 7 de mayo ante Saúl Álvarez, sin embargo, el campeón de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) destacó que no se siente inferior frente al Canelo a pesar de no ser el favorito en las casas de apuestas.

"Es solamente la opinión de la gente. Si mucha gente apuesta por Canelo, de nada sirve apostar por él para ganar dinero. Es solo una opinión.

"Por supuesto, me siento confiado. Siento poder, velocidad, todo. Tuve un buen campamento. Sí, me siento bien", declaró en entrevista con ESNEWS.

Asimismo, Bivol aseguró que será una pela interesante por los diferentes estilos que maneja cada uno arriba del ring.

"Tengo una escuela de boxeo incómoda, lo que me ayuda a ganar las peleas. Creo que es interesante ver qué escuela es mejor. La mía o la de Canelo. En este momento no estoy emocionado. Me estoy acostumbrando a las grandes peleas. Solo estoy ansioso por pelear", añadió.

Por su parte, Dmitry mencionó que el hecho de no estar como el gran favorito de la noche puede favorecer para dar la sorpresa y así imponer respeto.

"Creo que todos saben que Canelo es el mejor peleador y no quieren perderse sus peleas. Es una buena oportunidad para mí para pelear con él y ganar. Estoy muy emocionado. No hay palabras, solo acción en el ring", finalizó.

