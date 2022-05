Canelo Álvarez: ¿Cuánto dinero ganó el boxeador mexicano en su primera pelea?

Saúl Álvarez, convertido en uno de los boxeadores mejores pagados de la actualidad, reveló que durante su primera pelea recibió solamente 800 pesos mexicanos -40 dólares-, sin embargo, la mitad la tuvo que gastar y utilizar en boletos.

"Gané 800 pesos mexicanos por esa pelea, Tuve que pagar la mitad de eso en boletos, porque mi familia es muy grande y querían verme pelear", declaró en entrevista con DAZ.

Han pasado cerca de 17 años cuando se suscitó aquel momento, mismo que representó el debut para el tapatío en octubre de 2005.

"Solamente me pagaron la mitad del dinero correspondiente por mi primera pelea. Me encanta el boxeo, y nunca lo había hecho a cambio de dinero.

"En ese entonces, yo tenía otros trabajos. Estaba solo. No tenía hijos, no debía mantener nada y trabajaba. No necesitaba el dinero. Solamente quería pelear", añadió.

Actualmente, con los acuerdos por las tres peleas que realizará el Canelo durante este 2022, se destacó que recibirá un total de 160 millones de dólares; aproximadamente 53 millones de dólares por cada uno de los enfrentamientos.

