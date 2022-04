Canelo Álvarez y Eddy Reynoso reabrieron las puertas a una tercera pelea vs Golovkin

Tanto Eddy Reynoso como Saúl 'Canelo' Álvarez confían que que se dé la pelea de trilogía entre el mejor libra por libra del planeta y el kazajo Gennady Golovkin; púgil y entrenador se ilusionan con la posibilidad del tercer episodio pues los mexicanos consideran que ambos peleadores se encuentran en condiciones de ofrecer aún un mejor espectáculo.

"No me sorprende (que a los 40 años siga teniendo habilidad), es un peleador con mucha habilidad y fuerte, no me sorprende", comentó Álvarez sobre Golovkin en entrevista con TUDN.

"De que hay posibilidad hay posibilidad (de enfrentarlo de nuevo), pero obviamente yo tengo una pelea muy peligrosa e importante en puerta, primero lo primero", apuntó el púgil azteca.

Canelo Álvarez, que le propinó a Golovkin su única derrota en su carrera profesional de 44 combates.

"Creo que le queda todavía a Golovkin un par de años para dar buenas peleas. Esperemos que se dé en septiembre. Es un peleador muy peligroso, solo tiene una pelea perdida con Saúl por decisión y las demás han sido por nocaut. Si se da la pelea en septiembre creo que hasta puede ser mejor que las dos anteriores", complementó Eddy Reynoso.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TYSON FURY: RETUVO EL TÍTULO DE PESO PESADO TRAS NOQUEAR A DILLIAN WHYTE.