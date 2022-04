Tyson Fury a Canelo tras llenar Wembley: 'No hay tipo pequeño que me pueda competir'

Tyson Fury derribó este sábado con un 'upper cut' de derecha en el sexto asalto a su compatriota Dillian Whyte para retener el título de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo, en un Wembley Stadium lleno.

El británico, aún eufórico por su victoria en 'la última pelea de su carrera', comparó el aforo que provocó con las más de 72 mil personas que Saúl 'Canelo' Álvarez metió a la casa de los Dallas Cowboys, el AT&T Stadium, en mayo de 2021.

"Demostré esta noche que es el escenario más grande del boxeo mundial. No hay ningún tipo pequeño que pueda competir con el campeón mundial de peso pesado. Creo que el pequeño en Estados Unidos vendió 72 mil boletos en el estadio AT&T, así que fue increíble, muchas gracias a todos", indicó Fury en entrevista con Talksport.

"El ranking no es algo real. No hago cosas que no son reales. Canelo no es de mi tamaño y yo nunca podré ser del tamaño de Canelo. Es como decir: si yo tengo un jet pack pegada a mi espalda y le añado alas, ¿podré volar más rápido que un avión? Entonces el debate del ranking es una basura", apuntó el británico.

