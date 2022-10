Canelo Álvarez: David Benavidez demeritó el triunfo del tapatío en 168 libras

Dardo para Canelo. David Benavidez, el boxeador mexicoamericano, salió en contra de Saúl Álvarez, una vez más, pero esta vez demeritando los grandes triunfos que ha tenido el mexicano en las 168 libras, pues señaló que sus oponentes eran débiles, por eso en este 2022 no pudo triunfar ante Dmitry Bivol.

“Canelo ha tenido una gran racha en las 168 libras. Derrotó a todos los campeones de la división, pero todos esos campeones eran débiles. (Su desempeño en 2022) no es que esté en decadencia, es que ha enfrentado oposición más grande y fuerte”, dijo Benavidez para Fight Hype.

Asimismo, David argumentó que él es el siguiente rival de Canelo Álvarez, quien no ha querido cerrar la pelea, pero señaló que él intentará una y otra vez hasta conseguirlo, pues se ganó el derecho de ser el rival del tapatío en el ring.

“Soy el contendiente número 1 por el título, lo he probado una y otra vez. Si tengo que seguirlo probando hasta que consiga esa pelea, eso haré. Nadie puede ganarme. Si tengo que ganar 10 peleas más para conseguir a Canelo, eso haré. Es mi derecho, me lo gané y si no me lo dan voy a tomarlo por mí mismo”.

Finalmente, David Benavidez dijo que él puede ser el tercero en vencer a Canelo Álvarez. “No diré que lo voy a noquear, pero definitivamente puedo ganarle, puedo lastimarlo. Creo que puedo hacerlo mejor que lo que hizo Bivol, solo necesito una oportunidad”.

