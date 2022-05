Canelo Álvarez: Dimitry Bivol aseguró que Jackie Chan y Jean-Claude Van Damme lo inspiraron

Las películas de Jackie Chan y Jean-Claude Van Damme inspiraron a Dmitry Bivol a incursionar en el karate. Sin embargo, en el boxeo encontró su más grande pasión.

"En los (años) 90 veía muchas películas populares de Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme y yo quería pelear como ellos, le pedí a mi familia que me mandaran al karate y lo hicieron, pero después de unos meses me llevaron al boxeo y me enamoré del boxeo.

"Me enamoré del boxeo porque era más popular, tenían mas competencias y me gusta más pelear con mis manos mucho más”, recordó el peleador de 31 años de edad en una charla con medios.

Bivol (19-0, 11 KO’s), quien nació en Tokmak, Kirguistán y tiene nacionalidad rusa, comenzó a practicar el deporte de los puños a los seis años de edad, debutó en el profesionalismo el 28 de noviembre de 2014 y a 7 años y medio de su debut profesional disputará la batalla más importante de su carrera deportiva en la séptima defensa del título Semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Esto es boxeo y el nocaut puede llegar en cualquier momento para cualquier boxeador. Solo tenemos que aterrizar nuestros golpes y no dejar que nos peguen. Es fácil, es un trabajo fácil, el boxeo es sencillo (no Canelo), solo tienes que golpear más duro y no ser conectado.

“Estoy confiado porque soy uno de los mejores semicompletos, si no confías en tus habilidades, nunca ganarás no lograrás nada. Tienes que confiar en tus habilidades sin hablar demasiado de lo grande que eres, solo crees en ti”, aseguró.



Si bien es 10 centímetros más alto que “Canelo”, Bivol aseguro que no siente tener ventaja sobre el campeón mundial en cuatro divisiones.

"Canelo tiene buenas habilidades de boxeo, las suficientes para ser uno de los mejores. No hablamos de quién es más grande o el más alto. La jirafa es el animal más alto de la jungla pero no significa... es algo diferente", enfatizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ SOBRE POSIBLE PELEA CON ALEXANDER USYK: 'ME ENCANTARÍA, SUENA BONITO'