Canelo Álvarez: El pugilista estará de vuelta hasta mayo del 2022

LAS VEGAS.- El mejor libra por libra del planeta, Saúl “Canelo” Álvarez, regresará al ring en mayo de 2022 con el objetivo de seguir haciendo historia.

Tras convertirse en el primer campeón mundial indiscutido de las 168 libras en la historia, Álvarez (57-1-2, 39 KO’s) tomará un descanso antes de definir cuál será su siguiente meta.

“Creo que (regresaré) para mayo. El cuerpo necesita un poquito de descanso, ya se lo merece, creo que en mayo volveremos a dar lata”, declaró el tapatío de 31 años de edad.

“Queremos hacer las mejores peleas. Ahorita no sabemos qué es lo que viene, queremos descansar un poco, disfrutar de esta gran victoria, porque es una gran victoria para mi carrera, disfrutarle al 100 por ciento y después veremos qué es lo que viene. Me gustan los retos y seguramente va a salir algo”, agregó.

En 11 meses, Álvarez conquistó los cinturones de los cuatro organismos más importantes del boxeo en peso Supermediano: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial (CMB), Organización Mundial (OMB) y Federación Internacional (FIB).

“Esto es algo histórico para mi país, para mi equipo, para mi familia, para mi carrera.

“Obviamente se siente desgaste, más que nada en los entrenamientos es el desgaste que haces, con la bajada de peso, mucho desgaste para tu cuerpo, pero la verdad es que me siento muy bien, mi cuerpo me responde al 100 por ciento y me siento en mi mejor momento”, declaró.

Previo a la pelea contra el estadounidense Caleb Plant, a quien le arrebató la corona FIB, 'Canelo' mencionó que buscaría repetir la hazaña en peso Semicompleto (175 libras) y analizará buscar el fajín en peso Crucero (190 libras) para consagrarse monarca mundial en cinco divisiones.

“(Le diría a ‘Canelo’ niño) que siguiera con esa ilusión de ser lo mejor en el boxeo, de llegar a ser lo mejor, con esa misma disciplina, con esa misma motivación, con ese mismo amor por el deporte tan bonito. Aún en este nivel seguimos haciéndolo, seguimos amando lo que hacemos, somos apasionados del boxeo”, enfatizó.

