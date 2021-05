Canelo Álvarez, el 'terror' de los boxeadores invictos

Dicta la frase que “no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue” y en el boxeo actual este famoso dicho se está convirtiendo en una sentencia para los pugilistas de todo el mundo. Hoy en día no hay invicto que se mantenga con Saúl “Canelo” Álvarez como el devorador de rachas en el que se ha transformado.

El mejor libra por libra del momento se ha encargado de terminar con los invictos de los mejores boxeadores de la actualidad. Nombres como Gennady Golovkin, Liam Smith, Callum Smith y ahora Billy Joe Saunders han caído ante los puños del tapatío quien no ha encontrado rival que le oponga resistencia.

Son ocho las rachas que ha terminado el Canelo dentro del cuadrilátero, ocho pugilistas se toparon con la dura realidad de que no hay hombre que pueda salir avante de un combate contra el mexicano. Cabe destacar que Álvarez ha tenido duros encuentros y que, a pesar de salir con la victoria, ha batallado en ocasiones; solo una de estas ocho victorias se definió por knockout y fue apenas en su primer combate contra un peleador invicto (Pedro López, 2006).

“No es lo mismo llamar al león, que verlo venir”, dijo Canelo sobre su último combate ante el británico Billy Joe Saunders. El tapatío hace honor a sus palabras y es que, así como el rey de la selva devora a sus presas, el mexicano lo hace con los invictos de sus contrincantes. Solo Floyd Mayweather y Gennady Golovkin lograron salir con su racha intacta tras medirse con Álvarez. En el caso de GGG, terminó por perder este invicto un año más tarde ante el mexicano.

Caleb Plant se apunta como la siguiente gran posibilidad y con un récord de 21 victorias y ni una sola derrota. La marca de invictos terminados de Canelo Álvarez podría aumentar a nueve en caso de que logre derrotar al estadounidense que envió una indirecta a través de redes sociales tras la victoria de Saúl del sábado por la noche. “Hay cosas en la vida a las que les temo, pero les juro hasta mi último aliento que los hombres no son una de ellas”, escribió Plant.