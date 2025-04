Canelo Álvarez 'minimiza' la carrera de Benavidez: 'Se cree Superman y ni siquiera es campeón'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez rechazó una vez más los retos de David Benavidez y, de paso, minimizó su carrera. En una reciente entrevista el tapatío aseguró que ‘no tiene sentido’ pelear ante el mexicano-americano.

A pesar de los múltiples retos de Benavidez a Canelo, el histórico boxeador no ha respondido y ahora se alista para peleas ante Williams Scull y posiblemente ante Terrence Crawford.+

Se alista para otra pelea | MEXSPORT

Estos combates han generado más críticas por parte de Benavidez, sin embargo, para Canelo Álvarez, el nacido en Phoenix aún no logra ganar nada. Además, recordó que, al no estar en la misma categoría, ahorita no existe razón para aceptar la pelea del mexicano-americano.

"No sé bien cómo responder esto, pero creo que la forma en que habla. Él cree que es Superman. Es muy irrespetuoso, no solo conmigo, con todos. No ha logrado nada, ni siquiera es campeón y ya no está en mi categoría. Hay muchas cosas que no tienen sentido.

Minimizó a Benavidez | X

Canelo tiene derecho a escoger su rival

Además de las críticas en contra de Benavidez, el tapatío volvió a afirmar que, su histórica carrera le da la opción de pelear cuando, donde y contra quien él quiera. A pesar de los comentarios en contra de Benavidez y otras personas en el boxeo, Canelo está ‘satisfecho con su trayectoria’.

"En este punto de mi carrera, puedo hacer lo que quiera, nadie puede quitarle nada a mi legado. Si ven mi historial he peleado contra todos los mejores, todos los élite. Estoy muy satisfecho con mi trayectoria", dejó en claro el tapatío.

Elogió su propia carrera | MEXSPORT

