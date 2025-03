Terence Crawford: ‘Por supuesto que puedo noquear a Canelo Álvarez’

Saúl ‘Canelo’ Álvarez aún tiene tres rivales por definir tras haber firmado un contrato de cuatro peleas con el jeque árabe, Turki Al-Sheikh, y uno de los candidatos que más suena es Terence Crawford.

El boxeador estadounidense apunta a ser su contrincante en septiembre, aunque estoy aún no se confirma.

Sin embargo, el propio Crawford se ha encargado de “calentar” el posible combate y aseguró que puede noquear a Canelo.

Crawford en una pelea | @terencecrawford

“No tengo que detenerlo. Solo tengo que vencerlo. No voy a intentar noquear a Canelo. ¿Es posible? Sí, por supuesto. Vengo de una categoría de peso más pequeña y más rápida. Así que si le dan un golpe que no ve, definitivamente puede salir lastimado”, dijo en entrevista con Manouk Akopyan.

“Mucha gente está enojada porque me darán la oportunidad. No quieren que me la den por motivos personales. Cuando le gane a Canelo Álvarez, seré uno de los tres mejores peleadores libra por libra de la historia”, agregó.

