Canelo Álvarez: No tendrá revancha contra Bivol si pierde contra GGG

Este sábado, Saúl Álvarez no solo se jugará los títulos mundiales de los supermedianos ante Gennady Golovkin, sino que también está en juego su posible revancha ante Dimitri Bivol, pues de perder ante GGG, la segunda pelea contra el ruso quedará desechada.

Así lo confirmó Kornilov, entrenador de Bivol: "Si Canelo pierde contra Golovkin, entonces no buscaremos la revancha contra él tampoco. Escuché que él no va a pelear con Bivol si pierde con Zurdo Ramírez. Si pierde con Golovkin, entonces no pelearemos con él porque ya no sería atractivo”.

Además, el mánager descartó que estén obligados a darle la revancha al Canelo por contrato, como muchos aseguran.

“No hay obligación de que ocurra la revancha. Podemos hacer que pase, sí, tenemos un acuerdo para que pueda ocurrir. En nuestra alianza con Matchroom podemos hacer que funcione. Es una pelea con mucho dinero. Pero si pierde con Golovkin, no es una pelea tan grande y podemos ir a pelear contra alguien más”, sentenció.

Bivol se verá las caras con otro mexicano el próximo 5 de noviembre, cuando se suba al ring para defender sus títulos de los semicompletos ante el Zurdo Ramírez.

