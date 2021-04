Canelo Álvarez respondió a críticas de Saunders: 'Son excusas antes de tiempo'

Saúl 'Canelo' Álvarez respondió a las críticas de Billy Joe Saunders, quien aseguró que su pelea con el tapatío podría estar arreglada, a lo que el jalisciense dijo que solo eran excusas antes de tiempo.

"Medios de Inglaterra no pueden venir ya que no los dejan. Lo demás, es hablar, son excusas antes de tiempo, yo a lo mío, me voy a subir el 8 de mayo a ganar y concentrado a lo que yo quiero hacer", aseguró en entrevista con Fino Boxing.

El mexicano dejó en claro que todos los boxeadores siempre quieren pelear con él, sin embargo deberían intentar otros combates entre ellos.

"Todos quieren conmigo y nomás buscan la pelea conmigo, que peleen entre ellos, estaría bien también para el público", finalizó.

