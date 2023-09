Canelo Álvarez se 'arrepiente' de enfrentar a Dmitry Bivol: "No debí haber peleado"

Saúl ‘Canelo’ Álvarez recordó su derrota ante Dmitry Bivol en mayo del año pasado. El boxeador mexicano aseguró que no llegó a su enfrentamiento con el ruso en la mejor condición física por lo que lamentó haber llevado a cabo la pelea.

El histórico pugilista confesó aún estar con una ‘espina’ por dicha pelea, pues considera que pudo haber ganado la pelea a pesar de no estar en su típico peso de las 168 libras. “Me dolió muchísimo. Me caló porque no tuvo que haber perdido. Soy mejor peleador que él, simplemente. No debí haber peleado”, confesó el mexicano en entrevista con Hugo Sánchez.

Canelo confesó que llegó a la pelea con Bivol con una costilla fracturada y aunque aseguró que trató de dar su mejor versión, no logró dar la exhibición que buscaba para poder vencer al capeón ruso.

“No estaba físicamente al 100%. Mi mano no me funcionaba al 100% y no pude entrenar al 100%. Una semana antes, me quebraron una costilla entrenando y, aun así, como peleador, dices: ‘No pasa nada, no pasa nada’. Cuando sientes que las puedes todas”,

“No debí haber peleado. Debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre. No la he sacado, sigue ahí. Quisimos hacer la revancha y se empiezan a creer que merecen más, empiezan a hacer difíciles las negociaciones. Por una u otra cosa, no se dio y seguí mi camino, pero la espinita siempre está ahí”, finalizó Canelo.

Este año Álvarez estuvo buscando su revancha ante Biviol, sin embargo, terminará peleando ante el estadounidense Jermell Charlo el 30 de septiembre en Las Vegas.

