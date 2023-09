Canelo Álvarez sobre los títulos de Juan Manuel Márquez: ´Pudiéramos sacarle muchas cosas'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha decidido responder a las críticas recibidas por parte del exboxeador Juan Manuel Márquez. El tapatío aseguró que no entiende por qué es tan criticado y aprovechó para poner en duda los títulos del mismo ‘Dinamita’.

Canelo se prepara para enfrentarse a Jermell Charlo, sin embargo, se tomó el tiempo para responder ante las críticas que ha recibido. Álvarez en entrevista con canal MoluscoTV expresó que no entiende por qué Márquez lo critica tanto.

“No sé por qué, porque nunca le he hecho nada y ni siquiera me acuerdo de haberlo saludado. No lo conozco y no sé por qué el afán de hablar mal de mí o de tirarme. Así como hay muchos que me quieren, hay otros que no. Cuando generas ese conflicto está bien, no tienes por qué tener a todos de tu lado".

Asimismo, el Canelo decidió responder al poner en duda los títulos que ganó durante su carrera ‘Dinamita’, asegurando que, así como lo critican a él, a Márquez también se le podrían 'sacar muchas cosas’ para criticarlo.

“Pudiera reaccionar de muchas maneras. Lo que siempre he dicho es que no tiene caso hablar de gente que no se quiere quitar la venda de los ojos. Si nos ponemos a ver la historia de cómo ganó sus campeonatos, a quién se los ganó, con quien peleó… pudiera decir lo mismo. Respeto su carrera, es un gran campeón para México, pero hablar sobre cómo ganó sus campeonatos está de más. Pero pudiéramos sacarle muchas cosas, lo haríamos”, finalizó.

