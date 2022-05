Canelo Álvarez sobre rivalidad con Golovkin: 'Siempre ha sido muy personal'

El campeón mundial indiscutido de las 168 libras, Saúl Álvarez (57–2-2, 39 KO’s), aseguró que la rivalidad con el kazajo Gennady Golovkin (42-1-1, 37 KO’s) es personal.

“Canelo” y “GGG” disputarán la pelea de trilogía el 17 de septiembre, con fecha por definir, donde el mexicano hará la primera exposición de sus coronas Supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial (AMB), la Federación Internacional (FIB) y la Organización Mundial (OMB).

El 15 de septiembre de 2018, el tapatío le quitó el invicto a Golovkin tras derrotarlo por decisión mayoritaria para adjudicarse los cetros de peso Mediano del CMB y de la AMB. Un año antes empataron en Las Vegas.

“Siempre ha sido muy personal con él ('GGG'), entonces eso nunca se va a quitar, siempre ha sido muy personal. De hecho después de que se terminaron las dos peleas sigue siendo personal, nunca ha dejado de hablar de mí. Si ven, yo nunca mencioné su nombre, pero existe esa posibilidad de pelear, obviamente, y hay que hablarlo. Siempre he estado en su boca, siempre ha hablado de mí, entonces es más personal todavía.

"Creo que le pone un extra ahí. El entrenar más fuerte, el ponerle más ganas, creo que es un extra más. En lo personal me siento a veces mejor”, declaró Álvarez, después de celebrar la primera edición del torneo “No Golf, No Life”.

El campeón mundial en cuatro divisiones hizo oficial este martes la tercera pelea ante el kazajo.

“Es momento de terminar lo que comenzamos y defender nuestros títulos”, escribió “Canelo” en sus redes sociales.

