Canelo Álvarez sobre tener misma influencia que Messi y CR7: 'A veces me la creo'

Saúl Álvarez es sin duda uno de los deportistas con más influencia de los últimos años, pero ¿al mismo nivel que Messi y Cristiano Ronaldo? El Canelo contestó.

“A veces me la creo y a veces me pongo a pensar y estoy contento y agradecido, nunca me imaginé llegar a todo esto, imaginé ganar lo mejor pero no imaginé la magnitud.

“Me siento muy contento, hace que me motive para seguir en primer nivel, seguir triunfando y hacer historia", mencionó para TUDN.

El boxeador azteca ya se prepara para enfrentar a Caleb Plant en Las Vegas, el próximo 6 de noviembre.

