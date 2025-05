‘Canelo’ Álvarez sorprende con ‘extraño’ festejo luego de victoria en Arabia Saudita

Llegó la victoria número 63 en la exitosa carrera de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, sin embargo, más allá de la gloria y los cinturones, este combate ante William Scull tuvo un sabor diferente, esto debido a que el mexicano tuvo su primera pelea en Arabia Saudita y por consecuencia, hasta el festejo tuvo que ser diferente.

Saúl Álvarez está acostumbrado a terminar sus combates a altas horas de la noche en ciudades como Las Vegas o Texas y después de su victoria cerrar un club nocturno para festejar con DJ, música y amigos, pero debido a las circunstancias de esta pelea, ‘Canelo’ optó por cambiar la fiesta y festejar con un tranquilo desayuno.

Canelo Álvarez vence a William Scull | IG: riyadhseason

“Nos vamos a ir a desayunar, primero que nada. Nos vamos ir a desayunar con mis amigos y mi familia y contento, queríamos dar otro tipo de pelea, pero para dar una buena pelea se necesitan dos”, declaró Saúl Canelo Álvarez.

A pesar de que esto no parezca un plan típico en una victoria de Saúl Canelo Álvarez, la razón por la que contestó esto el pugilista mexicano fue debido a que al termino de su combate, en Arabia Saudita eran ya las 7:00 de la mañana, hora que iba más acorde con un desayuno que algún tipo de fiesta.

Canelo says he will celebrate being Undisputed Champion by having breakfast 😅



It’s 7AM in Riyadh 🇸🇦⏰#CaneloScull | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves | @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/ykd5BK7YBZ

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2025