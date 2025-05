‘Canelo’ destroza a Scull después de la pelea: “Odio a ese tipo de rivales”

"Fue una pelea aburrida. Odio a ese tipo de peleadores": señaló Saúl Álvarez tras su victoria en Arabia Saudita. Luego de vencer por decisión unánime a William Scull, Canelo criticó fuertemente a su rival, a quien señaló de solo venir a 'sobrevivir'.

Toda la pelea el cubano se dedicó a huir de Saúl, quien multiples veces lo invitó a intercambiar golpes y dar más espectáculo. Tras finalizar la pelea, el tapatío no se guardó nada:

"Por eso no me gusta pelear con ese tipo de tipos. Ellos solo pueden sobrevivir para llegar a los 12 asaltos y por eso no me gustan. Espero que en septiembre venga otro tipo de pelea", indicó.

Inclusive, Canelo reconoció que esta fue una pelea aburrida, todo por Scull que no salió a proponer nada: "Para mí es una pelea aburrida. Cuando un peleador que no intenta ganar, solo intenta sobrevivir. Y odio a ese tipo de peleadores", lanzó el mexicano.

Esta sin duda es una de las razones por las que a Saúl no le gusta realizar peleas obligatorias por los organismos de boxeos, pues lo boxeadores simplemente quieren ganar dinero y sobrevivirle 12 asaltos a Canelos.

