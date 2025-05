¡Insípida victoria! ‘Canelo’ Álvarez vence por decisión unánime a William Scull

Insípida victoria de 'Canelo' en Arabia Saudita. Saúl Álvarez (63-2-2, 39 KO’s) se coronó por segunda vez como campeón indiscutido del peso supermediano tras vencer por decisión unánime al cubano William Scull (23-1-0, 9 KO’s), quien se la pasó 'corriendo' toda la pelea. El mexicano logró arrebatarle el título de la FIB con tarjetas por 116-112, 115-113 y 119-109 a su favor en lo que fue su primera pelea fuera de Norteamérica.

Canelo Álvarez vence a William Scull | IG: riyadhseason<br>

Con esta victoria, Canelo no solo recuperó el dominio absoluto de las 168 libras, sino que también ganó el respaldo total del jeque Turki Alalshikh al verlo que buscaba plantarse y hacer una gran pelea. De esta manera, Turki ya prepara su “pelea de ensueño”, la del mexicano contra Terence Crawford en septiembre, con todos los títulos de la división en juego.

Apenas sonó el campanazo inicial, Canelo fue hacia adelante para ir tomándole la distancia del cubano y estudiar sus movimientos. Para el segundo asalto, canelo soltó la primera combinación gancho al costado de derecha y volado de izquierda. Poco después, un gancho más de derecha hizo tambalear a Scull. Aunque el cubano intentó mantener la distancia con jabs y movilidad, Álvarez logró acorralarlo y cerró el round con par de golpes al cuerpo.

Canelo Álvarez ganó por decisión unánime | X: @DAZNBoxing

En el cuarto asalto llegó uno de los mejores momentos del mexicano, cuando conectó un potente gancho de izquierda que obligó a Scull a bajar la guardia. En el quinto, William respondió con un uppercut peligroso, pero la tónica de la pelea se mantenía: Canelo presionaba y acortaba el ring, mientras el cubano escapaba.

A partir del séptimo asalto, la pelea cambió de ritmo. Más agresivo, Canelo fue con todo al ataque, castigando con doble gancho al cuerpo y aumentando la presión. Aunque Scull respondía con golpes al rostro, el dominio era cada vez más claro.

The King reigns SUPREME! 👑@Canelo hands William Scull his first loss via unanimous decision and takes the WBO, IBF, WBA and WBC Super Middleweight Titles 🏆👏#CaneloScull | #RiyadhSeason | Powered by @FATALFURY_PR City of Wolves | @SNKPofficial | @ringmagazine pic.twitter.com/4ztgoJGEXG

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) May 4, 2025