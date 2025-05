Canelo Álvarez y William Scull cumplen pesaje para pelea en Arabia

Todo está listo para la presentación de Saúl “Canelo” Álvarez en Arabia Saudita, en lo que será su primera pelea fuera de Norteamérica. El mexicano se enfrentará al cubano William Scull por la unificación absoluta de los títulos de peso supermediano.

El primero en subir fue Scull, quien marcó 166.1 libras, dos por debajo del límite. Después fue turno de Canelo, quien con su habitual disciplina detuvo la romana en 167.1 libras, dentro del rango permitido para la categoría.

Sin olvidar sus raíces, Álvarez fue presentado en español y salió al ritmo de su corrido Martes 13, acompañado por su equipo, que exhibió detrás de él todos sus coronas de campeón.

El último cara a cara entre ambos elevó la tensión, luego de una semana de declaraciones cruzadas. Scull prometió “comerse” al mexicano, mientras que Canelo respondió que lo único que comerá serán sus puños.

Durante el frente a frente, la diferencia de estatura fue evidente: el cubano le lleva 11 centímetros. Sin embargo, no es un escenario nuevo para el tapatío, acostumbrado a enfrentar rivales más altos en la división de las 168 libras.

