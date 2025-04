‘Canelo’ busca un nuevo reinado fuera de las 168 libras: “Necesito mostrar que soy mejor”

En el marco de su pelea ante William Scull, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tiene en mente conquistar nuevos horizontes. El oriundo de Jalisco, tiene una deuda pendiente ante Dmitry Bivol, que lo derrotó en 2022. Es por eso que busca salir de su zona de confort y subir un par de libras para dicho enfrentamiento.

"No me molesta (la derrota), sabes, quiero decirme a mí mismo 'oye, aprendiste algo de esa pelea, qué cosas no debes hacer de nuevo' y tengo eso en mí como diciendo 'necesitas mostrar que eres mejor peleador que él'", comentó Saúl a Ring Magazine.

En esa misma entrevista, Saúl aseguró que en esa pelea contra el boxeador ruso, no estuvo en su mejor versión. ‘Canelo’ comentó que pasó por varias lesiones, lo que lo alejaron de dar el 100 por ciento.

“Estuve el 50% de mis habilidades ahí (contra Bivol), sin condición, nada, porque no podía correr y no podía tirar golpes o sparring, tuve como un mes sin sparring por mi mano. No podía correr tampoco, por mi rodilla, así que tuve lesiones en la rodilla y la mano, pero incluso con eso, hice una buena pelea, muy buena pelea, pero sé que no fue suficiente", aseguró Álvarez.

Enfrentamiento ante Scull

Para ‘Canelo’, el enfrentamiento ante William Scull es de suma importancia; pues puede recuperar el título Supermediano.

Dicho galardón le fue arrebatado en 2024 por la FIB, por negarse a pelear con el cubano.

