¡Hay tiro! Julio César Chávez Jr. enfrentará a Jake Paul el próximo 28 de junio

Después de una ausencia de casi un año fuera de los cuadriláteros, Julio César Chávez Jr. enfrentará al boxeador y celebridad de internet, Jake Paul en California. Chávez, no se ha subido a un cuadrilátero desde junio del año pasado.

Por medio de sus redes sociales, el promotor y exboxeador, Oscar de la Hoya, anunció la pelea entre ambos pugilistas. Su empresa ‘Golden Boy’ y ‘Most Valuable Promotions’, serán las encargadas de llevar a cabo el evento.

Julio César Chávez Jr. | MEXSPORT|

El combate entre ambos pugilistas está pactado a 10 rounds de tres minutos cada uno, con guantes de 10 onzas en la categoría crucero (hasta 200 libras).

De igual forma, la cartelera tiene cuenta con la pelea coestelar será una defensa de los cinturones crucero de la AMB y la OMB, del azteca Gilberto 'Zurdo' Ramírez ante el cubano Yuniel Dorticós.

🚨Golden Boy and MVP are teaming up to take over the Honda Center on June 28 for an unforgettable night of boxing! Don’t miss the unstoppable, history-making WBA and WBO champ, @zurdoramirez who is defending his titles against the dangerous former Champion @dorticosko as the… pic.twitter.com/MUTDoW3cSi

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) April 18, 2025