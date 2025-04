Recientemente, el ídolo mexicano Julio César Chávez, declaró que le gustaría que el regreso del mayor de su hijo, Julio César Chávez Jr., se diera en San Luis Potosí.

“Voy a traer a Julio, en dos o tres meses para acá, porque ya vimos que la gente de aquí, a pesar de no ser plaza de boxeo, se ve que le encanta el box” dijo Chávez padre.

Julio César Chávez JR en ceremonia de pesaje|IMAGO7

LA DINASTÍA CHÁVEZ ESTÁ CÓMODA EN SAN LUIS

Las declaraciones del excampeón del mundo, no son solo coincidencias, pues, hasta hace no mucho, en el mes de enero, su hijo Omar Chávez, enfrentó a Misael “Chino” Rodríguez en la misma arena Potosí.

Asimismo, El César aprovechó para adelantar que la revancha de este mismo combate es una realidad.

“Esa revancha se va a dar, pero no será aquí”, comento el ex pugilista azteca.

Julio César Chávez JR contra Anderson Silva|IMAGO7

JULIO CÉSAR CHÁVEZ VOLVERÁ

El mexicano comentó que para la pelea que traerá de regreso a su primogénito, él mismo está considerando volver a subir al ring para una pelea de exhibición.

“A lo mejor me voy a animar a hacer una pelea de exhibición, para que la gente que no me vio pelear, lo haga” concluyó.

