‘Canelo’ no pudo ‘presumir’ sus cinturones de campeón en el primer cara a cara ante Scull

El próximo tres de mayo, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, tendrá su primera pelea del año ante William Scull, todo ésto en Arabia Saudita. Ambos pugilistas tuvieron su primer careo, donde levantaron los ánimos con bastantes dimes y diretes; pero no fue lo que se robó el show en el cara a cara.

Al momento de ponerse de frente, Eddy Reynoso, entrenador de Saúl, estaba pasando la faja verde y oro, que reafirma a ‘Canelo’ como Campeón Mundial del CMB. El tapatío miró al jeque árabe, Turki Al-Sheikh, para corroborar si podía portar sus cinturones; la respuesta del promotor fue un rotundo no.

Canelo y el jeque | @Turki_alalshikh|

Cabe señalar, que el empresario saudí portaba dos cinturones diferentes a los de las asociaciones de boxeo, ambas fajas están ligadas a los proyectos de Turki Al-Sheikh. Los proyectos en los que trabaja dentro de la 'Riyadh Season'; son tomar en cuenta al CMB, OMB, FIB y AMB.

"No, no, no, sin cinturón", fue lo que se pudo apreciar que dijo el jeque mientras él portaba ambos cinturones, uno de ellos creado especialmente para la pelea Tyson Fury y Oleksandr Usyk en mayo de 2024.

Heres one angle of the face off. You can see here they bring the WBC belt and Turki shakes his head NOPE! pic.twitter.com/b8Iw3sIFrs

— Marcos Villegas (@heyitsmarcosv) March 6, 2025