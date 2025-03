CMB 'amenaza' a Dmitry Bivol con quitarle su cinturón si no enfrenta a David Benavidez

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) presiona a Dmitry Bivol para que defienda su campeonato ante David Benavidez en su próxima pelea. Con ello, la trilogía con Artur Beterbiev quedaría en pausa.

De acuerdo con la información difundida hasta el momento, el organismo ya envió cartas a los equipos de ambos boxeadorespara exigirles que se lleve a cabo este combate de forma obligatoria.

El CMB quiere el combate entre Bivol y Benavidez | INSTAGRAM: @benavidez300

De igual forma, el presidente del CMB, Mauricio Sulaiman, ordenó al ruso que defienda sus títulos de peso semipesado contra Benavidez. En caso de que Bivol elija la trilogía con Beterbiev, entonces tendrá que negociar un acuerdo de renuncia con el mexico-estadounidense o dejar vacante su título.

Aunque Turki Alalshikh está presionando para el tercer combate entre rusos, un sector de la afición al boxeo prefiere esperar para ver la trilogía, pues consideran un mayor reto la lucha por los cuatro títulos entre Benavidez y Dmitry.

BREAKING: WBC President Mauricio Sulaiman has announced that the WBC has officially ordered Dmitry Bivol to defend his undisputed light-heavyweight titles against David Benavidez next!



— Source of Boxing (@Sourceofboxing) March 5, 2025