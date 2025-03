Con empate polémico y caída no validada, Davis conserva su título ante Roach

Gervonta Davis retuvo su título de los ligeros el sábado, cuando se decretó un polémico empate ante Lamont Roach, en una pelea que incluyó una caída no validada, la cual bien pudo haber significado la primera derrota del monarca en su carrera.

Un juez otorgó la victoria a Davis por115-113, mientras que los otros dos dictaminaron empate con tarjetas idénticas 114-114. Gervonta (30-0-1) se arrodilló cerca de su esquina en el noveno asalto y luego se inclinó sobre las cuerdas para que le limpiaran el área alrededor de su ojo.

El réferi Steve Willis no lo contó como una caída, algo que debe hacerse cuando una rodilla toca la lona. Si lo hubiera hecho, Davis habría perdido automáticamente un punto.

El combate tuvo un final polémico | AP

La multitud de 19,250 personas que agotó las localidades en el Barclays Center abucheó cuando Davis explicó que algo de vaselina de su cabello le había entrado en el ojo y que le había hecho detenerse para pedir ayuda.

"Debió ser una caída. Si se hubiera marcado, yo habría ganado la pelea", recalcó Roach. "Él dice que le entró vaselina en el ojo, pero si pone una rodilla en tierra y el réferi empieza a contar, debe ser una caída".

Davis se llevó los abucheos de la afición | AP

Otros boxeadores estaban entre los observadores atónitos que se preguntaban cómo Davis escapó de una deducción de un punto que parecía tan obvia. "Nunca he visto a alguien arrodillarse y que no lo cuenten como un derribo. Deben haber olvidado las reglas para esta noche", escribió el campeón de múltiples divisiones Terence Crawford en la red social X.

I never seen someone take a knee and they don’t count it as a knock down. Must of forgot the rules for tonight.

— Terence Crawford (@terencecrawford) March 2, 2025