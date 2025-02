David 'General' Cuélllar perdió por nocaut ante Junto Nakatani en Japón

El mexicano David “El General” Cuéllar no pudo lograr la hazaña en Japón y fue noqueado en el tercer asalto por el local Junto Nakatani, quien retuvo el título de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El peleador queretano sufrió la primera derrota de su joven carrera, dejando su récord en 28 victorias (18 por nocaut) y una derrota. Por su parte, el campeón japonés mantuvo su invicto y sumó otro triunfo por la vía rápida, consolidándose como el segundo mejor boxeador japonés de la historia junto al dos veces campeón indiscutido Naoya Inoue.

Los dos pugilistas | @general_cuellar_ |

Confiado y aguerrido, Cuéllar subió al ring de la Ariake Arena de Tokio con la determinación de faltarle al respeto al nipón. El primer asalto transcurrió con el clásico estudio entre ambos peleadores, midiendo fuerzas y estrategias.

En el segundo episodio, con ambos más sueltos, comenzaron a intercambiar golpes. Cuéllar mostró su poder, pero Nakatani también dejó claro por qué es el campeón, inclinando ligeramente la balanza a su favor.

Junto Nakatani | @junto.n|

El tercer round parecía favorable para el mexicano, quien logró conectar buenas combinaciones y poner en aprietos al local. Sin embargo, en los últimos instantes del asalto, dos caídas sentenciaron su destino y llevaron al réferi a detener la pelea, decretando la victoria por nocaut para Nakatani.

Con esta derrota, Cuéllar deberá analizar su futuro y los ajustes necesarios para seguir compitiendo al más alto nivel. Mientras tanto, cada vez se ve más cercana una guerra en Japón, pues Nakatani podría escalar de categoría y enfrentarse a Inoue en lo que sería el combate más importante en la historia del país del sol naciente.

