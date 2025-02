‘Dinamita’ Márquez cuestiona al próximo rival de ‘Canelo’ Álvarez: “No es nadie en el boxeo”

Una vez más Juan Manuel Márquez ha extremando su molestia respecto a ‘Canelo’ Álvarez y de nueva cuenta los señalamientos son hacía el rival del pugilista tapatío, pues desde el punto de vista del ‘Dinamita’, los contrincantes de Saúl Álvarez son de un nivel inferior al del mexicano.

Juan Manuel Márquez critica de nueva cuenta a Canelo Álvarez | MEXSPORT

Durante la más reciente emisión del podcast ESNEWS, Juan Manuel Márquez no solo criticó William Scull, próximo rival del ‘Canelo’ Álvarez, sino que menospreció la carrera del pugilista cubano mencionando que no es nadie en el mundo del boxeo.

"No sé qué va a pasar, pero William Scull no es nadie en el boxeo. Sí, es campeón de la FIB, pero... ¿conoces a William Scull? Yo no conozco a William Scull",

Juan Manuel Márquez, expugilista mexicano | IMAGO7

William Scull llama irrespetuoso a Juan Manuel Márquez

Ante esta dura crítica de Juan Manuel Márquez, William Scull no se quedó callado y respondió al expugilista mexicano, mencionando que eso no fue lo que dijo cuando estuvieron de frente y señalando la falta de respeto del ‘Dinamita’.

"Una total falta de respeto. El día que me pide una entrevista se la di y ahí me dijo que era peligroso y después, por atrás, está diciendo que no. Un boxeador que viene de abajo no es para que diga eso. Pero bueno, no puedo poner mensajes en su cabeza. Tendrá su criterio, su forma de pensar y de ver las cosas. Que Dios lo bendiga”, declaró el pugilista cubano.

William Scull, próximo rival del Canelo Álvarez | ESPECIAL

