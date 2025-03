Canelo Álvarez revela 'fecha' para enfrentarse a Jake Paul

Saul ‘Canelo’ Álvarez ha vuelto a rechazar una posible pelea contra el famoso youtuber, Jake Paul. A pesar de los múltiples retos del estadounidense, el mexicano una vez más aseguró que no piensa en una pelea.

Hace no mucho el tapatío donde aclaró que, no pelea con cualquiera, pidiéndole al público no hacerle hagan caso a un youtuber comentando, "Chicos, no le hagan caso a nada de este maldito Youtuber. Yo solo peleo con boxeadores de verdad”.

Ahora el campeón de las 168 libras minimizó los retos del influencer convertido en boxeador al asegurar que, un combate con Paul a estas alturas no sería una ´verdadera pelea’. Aun así, reveló una posible fecha para enfrentarse al estadounidense.

"Todo el mundo quiere verme vencer a Paul. Lo pensé por un minuto, analizamos cuáles eran los números para esa pelea, pero en un momento dije '¿sabes?, creo que ese evento, porque no lo considero como una pelea, necesita esperar'. No es el momento. Tal vez, cuando esté al final de mi carrera o me retire”, afirmó el boxeador para Hot 97.

Próxima pelea de Canelo Álvarez

Hace unas semanas se confirmó que, Saúl Álvarez se enfrentará ante William Scull, en busca de recobrar el campeonato indiscutido de peso supermediano. El combate será el 3 de mayo, en Arabia Saudita para tener un combate en Riad.

